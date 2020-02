Marokkanen demonstreren tegen Amerikaans vredesplan

Aanwezigen marcheerden in solidariteit met het Palestijnse volk

Meer dan 10.000 Marokkanen waren zondag aanwezig in Rabat bij de protestmars tegen het Amerikaanse vredesplan van Donald Trump. Demonstranten droegen spandoeken met slogans die benadrukten dat Jeruzalem de hoofdstad van Palestina is en blijft.





Khalid Sefiani, medewerker van de actiegroep die de demonstratie organiseerde, zei tegen persbureau Maghreb Arab Pres (MAP) dat de mars een historische dag markeert. "Het Marokkaanse volk heeft vandaag zijn unanieme afwijzing van het vredesplan uitgesproken".





De Palestijnse ambassadeur in Rabat, Jamal Choubki, prees de Marokkaanse steun voor de Palestijnse zaak en herhaalde het antwoord van zijn regering op het vredesplan.





Tweestatenoplossing

Hoewel de officiële reactie van de Marokkaanse regering lovende woorden bevat over de inspanningen van de VS om het conflict te beëindigen, heeft ze benadrukt dat haar traditionele positie ongewijzigd blijft. Marokko is altijd voorstander geweest van een tweestatenoplossing en blijft van mening dat de vredesoplossing rekening moet houden met de legitieme rechten van het Palestijnse volk.





Ook regeringshoofd Saadeddine El Othmani herhaalde de steun voor de Palestijnse zaak. "De positie van de Marokkaanse regering ten aanzien van de 'Deal of the Century' is gebaseerd op de waarden van het koninkrijk, de koning, de regering en het volk", aldus El Othmani.

