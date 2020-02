VIDEOGOALS: Wydad morst thuis punten tegen FUS Rabat (video)

Wydad Casablanca speelde vandaag de thuiswedstrijd in de Botola Pro met 1-1 gelijk tegen FUS Rabat.

De wedstrijd leek af te stevenen op een nipte overwinning van de regerend kampioen, maar Naoufal Zerhouni lostte in de 84e minuut een schot van grote afstand en zorgde daarmee voor de 1-1 gelijkspel.













© Redactie 2020

De koploper zorgde via verdediger Cheikh Comara na een half uur spelen voor de eerste doelpunt in de wedstrijd, na een afvallende bal in de zestien.