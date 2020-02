Opmerkelijk: Algerijnse politie arresteert haan (video)

In een video vertelt de eigenaar van de haan hoe vijf politieagenten zijn woning binnenvielen en zijn haan hebben meegenomen

De Algerijnse politie heeft zaterdag in Algiers een haan in beslag genomen na klachten van een diplomaat werkzaam bij de nabijgelegen Italiaanse ambassade in de Algerijnse hoofdstad.





In een video vertelt de eigenaar van de haan hoe vijf politieagenten zijn woning binnenvielen en zijn gevederde vriend hebben meegenomen.







De opmerkelijke beelden worden massaal gedeeld op sociale netwerken. Sommige roepen op tot interventie van hulporganisatie 'Hanen zonder grenzen' om een ​​einde te maken aan dit onrecht. Anderen kondigen aan dat ook hanen voortaan zullen deelnemen aan de demonstraties tegen het Algerijnse regime









© MAROKKO.NL 2020