Israëlische celstraf voor Palestijnse verzetsheld Sheikh Raed Salah

Palestijns verzetsicoon Sheikh Raed Salah is door de Israëlische bezetters veroordeeld wegens 'aanzetten tot geweld'

Een Israëlische rechtbank heeft maandag de Palestijnse verzetsheld Sheikh Raed Salah veroordeeld tot een gevangenisstraf van 28 maanden. Salah zit al 11 maanden vast.





Tientallen Palestijnen hielden maandag een protestmars in solidariteit met Salah voordat het Israëlische hof in de noordelijke stad Haifa de straf uitvaardigde.





In een interview met nieuwsdienst Anadolu zei Khaled Zabarqa, de advocaat van Salah, dat de ontelbare pogingen van Israël om Sheikh Raed Salah het zwijgen op te leggen bedoeld waren om de weg vrij te maken voor het aankondigen van het controversiële Amerikaanse vredesplan voor het Midden-Oosten.





Zabarqa zei dat de beschuldigingen tegen Sheikh Salah verband hielden met vrijdagpreken en artikelen die hij in juli 2017 schreef uit solidariteit met Palestijnse actievoerders die protesteerden bij de ingang van de Al-Aqsa-moskee.





Muhammad Baraka, voorzitter van de Higher Follow-up Commissie voor Arabische burgers in Israël, noemde het oordeel "oneerlijk'. In een verklaring zei Baraka dat de rechterlijke uitspraak "van tevoren was voorbereid" en gebaseerd was op "racistische grondslagen tegen Arabieren".





De Higher Follow-up Commissie is het hoogste representatieve orgaan voor Arabische burgers woonachtig in Israël die ruwweg 21% van de acht miljoen inwoners van Israël uitmaakt.

