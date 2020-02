Amrabat over ontwikkeling: 'Ben elke dag in het krachthonk te vinden'

Het ging hem al goed af op Italiaanse gronden, zijn sublieme optreden tegen Juventus (red. 2-1 zege, Serie A) fungeerde als de kers op de taart.

De Telegraaf

'Wil de club terugbetalen voor de kans die ze me in de Serie A hebben gegeven'

Overall-statistieken Sofyan Amrabat (seizoen 2019/2020):

Photocredit: Football-Italia.net

© Redactie 2020

In de Italiaanse media werd er al vol lof over de nog maar 23-jarige Marokkaans A-international gesproken, na zaterdagavond kwam men superlatieven te kort om het jeugdproduct van FC Utrecht uit te lichten. Zo ook dedie Sofyan Amrabat vlak na afloop van dat treffen bevroeg over zijn razendsnelle opleving in de Serie A. Waar hij in Rotterdam-Zuid, na niet aan de bak te zijn gekomen, richting de uitgang werd gedwongen, steekt de verdediger annex middenvelder nu in de vorm van zijn leven. Die stijgende lijn ontging ook zijn competitiegenoten niet, uiteindelijk was het ACF Fiorentina wat toesloeg en hem voor om en nabij de €20 miljoen overnam van Hellas Verona.Al is de inkt inmiddels al opgedroogd op het nog tot medio 2024 doorlopende contract bij 'Viola', gas geven voor diens huidige werkgever Hellas Verona doet de speler in kwestie nog elke dag: ,,Het is belangrijk me nóg meer op Hellas Verona kan focussen. Ik wil de club terugbetalen voor de kans die ze me in de Serie A hebben gegeven. Maar als er in de Italiaanse kranten welke dag pagina's vol over je worden geschreven, ligt afleiding toch op de loer. Dat is nu voorbij.''Dat Amrabat meer en meer als stofzuiger fungeert, dat is onlosmakelijk verbonden met de stappen die hij ook qua z'n fysiek heeft gezet: ,,Ben elke dag in het krachthonk te vinden. Maar niet om alleen maar met gewichten te pompen. Daar heb je niets aan en bovendien ben ik door mijn bouw al groot en sterk.''- Serie A: 21 optredens, 1 assist- Jupiler Pro League: 1 optreden, zonder productiviteit (81 speelminuten)- UEFA Champions League (kwalificatie): 2 selectiebeurten, zonder speelminuten