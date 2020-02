'Hamza-mon-bb' weer actief en belooft nog meer 'onthullingen'

De anonieme gebruiker beloofde meer geheimen en schandalen te onthullen over mensen die zouden hebben geprobeerd de 'klokkenluider' "monddood" te maken

Het omstreden Snapchat-profiel is het middelpunt van een lopend politieonderzoek naar grootschalige chantagezaken in Marokko en was de afgelopen maanden minder actief.





Het 'Hamza-mon-bb'-profiel is sinds 2016 actief op Snapchat en later ook op Instagram. In een nieuw bericht op het Snapchat-account kondigde de anonieme gebruiker de comeback aan en beloofde meer geheimen te onthullen.



De gebruiker schreef dat tegenstanders er alles aan zouden doen om hem/haar het zwijgen op te leggen en beweert zelf een 'nobel persoon' te zijn. Verder zegt de gebruiker dat het account op Snapchat het enige echte profiel is en waarschuwt daarmee voor valse 'copycats' op Instagram.

De gebruiker deelde ook enkele berichten van fans die de terugkomst verwelkomden. "Welkom terug. Mijn Snapchat was leeg. Nooit meer verdwijnen", vertelde een WhatsApp-gebruiker aan de beheerder van het Snapchat-profiel.





