'Eén op de drie tieners maakt vervelende dingen mee op internet'

én op de drie tieners tussen de twaalf en achttien jaar heeft wel eens iets vervelends meegemaakt op internet. De meest voorkomende nare online gebeurtenis blijkt het ontvangen van berichten met schokkende inhoud.

Gevolgd door pesten, lastiggevallen worden/stalking, gehackt worden en sexting. Drie vierde van de jongeren zoekt hulp bij hun ouders als zij online problemen hebben. Dit blijkt uit onderzoek van het Safer Internet Centre Nederland onder duizend jongeren en hun ouders. Uit het onderzoek blijkt dat tieners met online problemen op verschillende manieren naar oplossingen zoeken. Meestal nemen zij hun ouders (74 procent) of vrienden (38 procent) in vertrouwen voor het vinden van oplossingen. Een kwart van de jongeren zoekt online naar oplossingen. Ruim de helft van de ouders gelooft invloed te hebben op wat hun kinderen online doen (57 procent). Tegelijkertijd geven vier van de tien ouders (43 procent) aan het moeilijk te vinden om goede richtlijnen te geven"Ik vind het goed om te zien dat ouders er voor hun kinderen zijn als ze hulp zoeken. Door zelf of samen op zoek te gaan naar een oplossing", zegt Marjolijn Bonthuis van Safer Internet Centre Nederland.