Ten Hag: 'Ziyech mogelijk dit weekend al inzetbaar'

Volgens Ajax-trainer Erik Ten Hag maakt Hakim Ziyech dit weekend al zijn rentree in de wedstrijdselectie van de Amsterdammers.





Ziyech raakte vorige maand tegen Sparta Rotterdam geblesseerd en liep daarbij een scheurtje op in zijn kuitspier, maar kan zondag tegen RKC Waalwijk zijn rentree maken voorafgaand aan de heenwedstrijd in de Europa League volgende week donderdag tegen Getafe.









© Redactie 2020

De trainer van Ajax sprak in een uitzending van Ziggo Sport over de terugkeer van de creatieve brein van de landskampioen. ''Ziyech is dichtbij zijn terugkeer, de bekerwedstrijd van woensdag komt misschien iets te vroeg, maar ik denk dat hij zondag wel inzetbaar is.''