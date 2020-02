Russen verlaten Turkije zonder deal over Idlib

Een Russische delegatie heeft de Turkse hoofdstad Ankara verlaten zonder een overeenkomst te bereiken over de gespannen situatie in de Syrische provincie Idlib. Dat zegt een Turkse bron dichtbij de onderhandelingen.

In Idlib hebben het Syrische en het Turkse leger elkaar de afgelopen week regelmatig onder vuur genomen, daarbij zijn al meerdere soldaten aan beide zijden gedood. De onderhandelingen begonnen zaterdag en werden maandag zonder overeenkomst afgerond. Maandag braken ook weer vuurgevechten uit tussen Turkse en Syrische soldaten. Turkije heeft bij de Russische diplomaten aangegeven dat aanvallen van de Syrische militairen tot represailles zullen leiden.Rusland steunt het Syrische regeringsleger in de strijd tegen militanten in Idlib. Dat is de laatste provincie die nog deels wordt gecontroleerd door jihadisten. Het Syrische leger is bezig aan een opmars, waardoor ongeveer 700.000 mensen zijn gevlucht richting Turkije.