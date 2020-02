Mohammed VI Cup: Mooie premie voor Raja Casablanca voor bereiken halve finale

Gisteravond wist Raja Casablanca zich te kwalificeren voor de halve finale van de Mohammed VI Cup.





De topclub uit Casablanca treft in de halve finale het Egyptische Al-Ismaily en indien De Groene Adelaren als verliezer uit de tweeluik komen, kan de club toch een fikse winstpremie van circa twee miljoen euro bijschrijven. Indien Raja Casablanca de beker weet te veroveren krijgt een winstpremie van de UAFA (Arabische voetbalfederatie) uitgekeerd van 60 miljoen dirham (ruim vijf miljoen euro).





De heenwedstrijd in Egypte wordt op 16 februari gespeeld, terwijl de terugwedstrijd in Casablanca een maand later op de programma staat. De finale wordt dit jaar in Marokko afgewerkt, in de Stade Moulay Abdellah in Rabat. op 18 april.

Raja Casablanca dat zich ten koste van MC Alger wist te kwalificeren heeft de club een mooie winstpremie opgeleverd van vijf miljoen dirham (circa 450.000 euro).