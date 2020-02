OVERZICHT: Roberts vult alle trainersposten Marokkaanse voetbalbond in

Een totaal nieuw ingerichte technische directie kreeg maandagmiddag gestalte, bij monde van de man die het technische beleid gaat uitstippelen.

Overzicht trainersposten Marokkaanse voetbalbond FRMF:

Jong Marokko:

Marokko U20:

Marokko U17:



Marokko U15:

Marokkaans A-vrouwenelftal:

Marokkaans vrouwenelftal U17:

In opvolging van de onlangs vertrokken Nacer Larguet is het Osian Roberts die als hoofd van de technische directie van de Marokkaanse voetbalbond geldt. Daags na zijn aanstelling had de Welshman de opdracht om het Marokkaanse voetballandschap te verkennen om zodoende tot gedegen profielschetsen te komen voor alle in te vullen trainersposten. Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor oud-international Noureddine Naybet, hij kreeg de functie van performance-monitor toebedeeld. Aan hem is de taak om zich tegen alle vertegenwoordigende (jeugd)ploegen aan te bemoeien.Anders dan in aanloop naar deze langverwachte persconferentie werd bericht, bleek er geen plek voor oud-gedienden Rachid Taoussi, Badou Zaki én Fathi Jamal. Die zijn volgens Roberts niet geschikt bevonden om enige rol van betekenis te kunnen spelen in de nieuwe weg die hij heeft ingeslagen. Om hun verrichtingen niet tekort te doen onderstreepte de technisch directeur vanzelfsprekend wel wat zij in lengte der jaren allemaal hebben betekend voor het Marokkaanse voetballandschap. 'Efforts' die volgens de beleidsbepaler reeds een mooie plek in de geschiedboeken hebben.- Bernard Simondi (hoofdcoach)- Zakaria Abboub (eerste assistent)- João Filipe Aroso (hoofdcoach)- Jamal Allioui (eerste assistent)- Sergio Piernas (hoofdcoach)- Badr El Kaddouri (eerste assistent)- Tarik Makhnass (hoofdcoach)- Rachid Rokki (eerste assistent)- Kelly Lindsey (hoofdcoach)- Fatih Lassiri (eerste assistent)- Insaf Hannouk- Zineb El Barouri- Nadia Jilaidi- Lamia Boumehdi