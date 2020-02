Trainer Ten Cate alweer weg bij Saoedische club Al-Ittihad

Henk ten Cate is al na enkele maanden weer weg als trainer van voetbalclub Al-Ittihad uit Saoedi-Arabië.

© ANP 2020

De club uit Djedda meldde via Twitter dat het contract met de Nederlander met wederzijdse instemming is beëindigd. Ten Cate was begin november aangesteld bij de Saoedische club. Hij besloot op te stappen na de thuisnederlaag maandag tegen Dhamk (1-2). Oud-Feyenoorder Karim El Ahmadi speelt bij Al-Ittihad.Ten Cate is onder meer oud-trainer van Vitesse, NAC Breda, Ajax en Sparta. De afgelopen jaren was hij al vaker werkzaam in het Midden-Oosten. Zo leidde hij Al-Jazira naar de titel in de Verenigde Arabische Emiraten. Daarna volgde een dienstverband bij Al-Wahda, in Abu Dhabi.