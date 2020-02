Bestuurders zorginstelling vrijgesproken van grote pgb-fraude

De rechtbank Rotterdam heeft de bestuurders van zorgbureau RegioZorgWest vrijgesproken van fraude met persoonsgebonden budget (pgb).





De mannen werden al in 2017 opgepakt op verdenking van fraude met geld dat bestemd was voor zorg aan gehandicapte jongeren. De inmiddels opgedoekte zorginstelling bood huisvesting en begeleiding aan licht verstandelijk gehandicapte jongeren en aan jongeren met een ernstige psychische stoornis.



Een persoonsgebonden budget is een geldbedrag waarmee iemand die zorg nodig heeft, die zorg kan inkopen. Het geld is alleen bedoeld voor zorg en mag niet aan andere zaken worden uitgegeven.

© ANP 2020

Zij werden verdacht van fraude met ongeveer 4 miljoen euro aan zorggeld, maar volgens de rechtbank is er geen sprake van opzet. Wel vindt de rechtbank een boete van 20. 000 euro op z'n plaats voor onjuist gevoerde administratie. De advocaten Arjan de Haan en Jaap-Willem Roozemond van de bestuurders overwegen hoger beroep hiertegen.