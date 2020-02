Soedanese oud-dictator mogelijk toch naar strafhof in Den Haag

De afgezette Soedanese leider Omar Hassan al-Bashir wordt misschien toch overgedragen aan het Internationaal Strafhof (ICC).





De aanklagers willen hem vervolgen voor genocide in de regio Darfur. Minister Faisal Saleh van Informatie zei echter niet expliciet dat hij ook zal worden uitgeleverd aan het ICC.

De overgangsregering en rebellen uit Darfur hebben tijdens vredesoverleg afspraken gemaakt over het uitleveren van mensen die worden gezocht door het hof in Den Haag, zegt een minister. Bashir (76), die vorig jaar is afgezet, was bijna dertig jaar aan de macht in Soedan en staat bij het strafhof al lange tijd op de verdachtenlijst.