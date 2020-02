Nieuwe campagne 'Qra Tewsel' moet lezen in tram stimuleren

De campagne is bedoeld om het stijgende analfabetisme in Marokko het hoofd te bieden.

Onderzoeken hebben aangetoond dat slechte leesvaardigheid veelvuldig voorkomt bij een groot deel van de beroepsbevolking en onder Marokkaanse studenten. Dagelijks lezen verbetert de geletterdheid. Het Marokkaanse ministerie van Cultuur lanceerde daarom gisteren de campagne 'Qra Tewsel' om passagiers van de tram in Casablanca aan te moedigen meer te lezen.





De campagne is een initiatief van cultuurminister El Hassan Abyaba en de voorzitter van de Hassan II Universiteit in Casablanca, Aawatif Hayar. Abyaba benadrukte het belang van de gewoonte om dagelijks te lezen, vooral onder de jongere generatie Marokkanen. Het programma heeft als doel het lezen te bevorderen door een gevarieerde verzameling titels beschikbaar te stellen op meer dan 40 tramhaltes in Casablanca.





Driekwart van de boeken wordt geleverd door het ministerie van Cultuur, de rest is bijgedragen door verschillende uitgeverijen en lokale kiosken. De campagne valt samen met de 26e editie van de jaarlijkse boekenbeurs International Publishing and Book Fair (SIEL) in Casablanca, die donderdag 6 februari van start ging.





Analfabetisme is in Marokko nog steeds een groot probleem. Ruim 32% van de bevolking ouder dan 10 jaar is analfabeet. Het analfabetisme treft meer vrouwen (42,1%) dan mannen (22,1%).

© MAROKKO.NL 2020