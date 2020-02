Haftar aangeklaagd in VS voor vermeende oorlogsmisdaden

De rechtszaak is aangespannen bij de federale rechtbank en eist $1 miljard schadevergoeding voor nabestaanden

Zes Libische families hebben de Libische afvallige commandant Khalifa Haftar en de regering van de Verenigde Arabische Emiraten maandag aangeklaagd voor hun vermeende rol bij het plegen van oorlogsmisdaden in Libië.





In een rechtszaak die is aangespannen bij de federale rechtbank van het district Columbia, zoeken nabestaanden van de vermoorde en verwonde slachtoffer $ 1 miljard schadevergoeding, dat melden advocaten van de eisers, Martin F. McMahon & Associates in een persbericht.





"Door de rechtszaak aan te spannen in Washington zullen de eisers de ernstige mensenrechtenschendingen, buitengerechtelijke moorden en martelingen aan het licht brengen die de beklaagden met absolute straffeloosheid en zonder angst voor verantwoording hebben gepleegd", leest het persbericht.





Volgens McMahon is Haftar "niet alleen een oorlogsmisdadiger", maar ook een Amerikaanse staatsburger met bezittingen en familieleden in de VS en kan hij dus verantwoordelijk worden gehouden voor zijn "illegale en barbaarse daden".





In april 2019 hebben volgelingen van Haftar de Libische hoofdstad Tripoli bestormd om de door de VN erkende regering omver te werpen. Sindsdien zijn meer dan 1.000 mensen omgekomen en meer dan 5.500 mensen verwondt door botsingen tussen de twee partijen, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).





Libië verkeert sinds de val van Muammar Gaddafi in 2011 in beroering, Gaddafi was meer dan vier decennia aan de macht. Het olierijke Noord-Afrikaanse land heeft sindsdien de opkomst van twee rivaliserende machtszetels gezien: één in Oost-Libië, waar Haftar bij is aangesloten, en de op Tripoli gebaseerde regering van National Accord (GNA), die VN-erkenning geniet.

© Anadolu 2020