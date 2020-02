Nieuwe buslijn verbindt Spanje met Marokko

Het Spaanse busbedrijf Axarquía heeft een nieuwe buslijn geïntroduceerd die het noorden van Marokko verbindt met het Spaanse Middellandse-Zeegebied.

De busdienst legt in 15 uur tijd meer dan 2.000 km af op de route tussen Oujda en rijdt via Tanger richting Girona, meldt nieuwsdienst l'Economiste. De bus rijdt drie maal per week en vertrekt elke woensdag, vrijdag en zondag en stopt onderweg in Tarifa, Málaga, Almería, Murcia, Alicante, Valencia, Tarragona en Barcelona.





De luxe en moderne bussen zijn uitgerust met WIFI en opladers voor kleine mobiele apparaten. Een kaartje kost ongeveer €100,-





© MAROKKO.NL 2020