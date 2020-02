Handelsminister: Turkse supermarkt BIM funest voor kleine Marokkaanse buurtwinkel

Het Turkse BIM is een populaire supermarktketen die in Marokko bezig is met een opmars

De Marokkaanse minister van Handel en Industire, Moulay Hafid Elalamy, heeft zijn bezorgdheid geuit over de economische stagnatie die lokale Marokkaanse winkels en markten ondervinden als gevolg van de uitbreiding van de Turkse discount-supermarktketen BIM in Marokko.





Volgens de handelsminister moeten wekelijks zo'n 60 winkels de deuren sluiten in wijken waar de Turkse onderneming een filiaal opent. "Ik heb de president van BIM jaren geleden opgeroepen en hem duidelijk gemaakt dat het onmogelijk was om onze relatie voort te zetten", vertelde Elalamy maandag aan de parlementsleden.





BIM

Birlesik Magazalar, beter bekend als BIM, startte in 1995 in Turkije met 21 vestigingen. Sindsdien heeft de supermarktketen zijn aanwezigheid niet alleen in Turkije uitgebreid, maar ook in andere landen, waaronder Marokko en Egypte.





Inmiddels telt de retailer bijna 500 winkels in Marokko, waarvan 55 geopend in 2019. BIM heeft 320 winkels in Egypte. Prijsvechter BIM is niet alleen een doorn in het oog voor kleine buurtwinkels maar vormt ook steeds meer een uitdaging voor de grotere ketens in Marokko, waaronder Marjane, Aswak Assalam en het Franse Carrefour.





De handelsminister herhaalde ook de negatieve gevolgen van de Vrijhandelsovereenkomst (FTA) met Turkije. Marokko wil de FTA herzien vanwege een "onevenwicht in de handelsbalans". Na het bezoek van de Turkse handelsminister Ruhsar Pekcan aan Marokko op 15 januari spraken de twee topfunctionarissen af na 15 dagen weer samen te komen om een ​​besluit te nemen over de FTA. Die deadline is onlangs verstreken





Het valt nog te bezien of Elalamy en zijn Turkse tegenhanger de vrijhandelsovereenkomst zullen kunnen redden.

