Protesten Gaza en Westelijke Jordaanoever houden aan

In Ramallah en al-Bireh raakten meerdere demonstranten gewond nadat het Israëlische leger de demonstranten probeerde te verspreiden met traangasgranaten.

Annexatieplan

De Amerikaanse president Donald Trump onthulde eind januari zijn zogenaamde 'Deal of the Century'. Het onevenwichtige vredesplan verwijst naar Jeruzalem als "de onverdeelde hoofdstad van Israël" en erkent de Israëlische soevereiniteit over grote delen van de Westelijke Jordaanoever.





De Israëlische premier Netanyahu zei zaterdag dat Israël is begonnen met het in kaart brengen van delen van de bezette Westelijke Jordaanoever in overeenstemming met het vredesplan en dat het gebied alle Israëlische nederzettingen en de Jordaanvallei zal omvatten.