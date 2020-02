VIDEOGOAL: Hamdallah niet te benijden, óók niet in de AFC Champions League (video)

Een garantie voor doelpunten in de eigen competitie, maar óók in het grootste clubtoernooi van Azië: de AFC Champions League!

Overall-statistieken Abderazzak Hamdallah (seizoen 2019/2020):

Hamdallah's 1-0 tegen Al-Sadd ('7, 1-1 FT AFC Champions League)

Waar hij bij #TeamMarokko niet zo heel lang geleden de handdoek in de ring gooide, blijft Abderazzak Hamdallah het voor z'n werkgever keer op keer flikken. Zo ook, dinsdagmiddag in de hoofdmoot van de AFC Champions League waarin Al-Nassr het nog altijd kapitaalkrachtige Al-Sadd ontvangt. Daar tekende de 29-jarige centrumspits voor de openingstreffer (red. '7, 2-2 FT AFC Champions League), wat zijn overall-doelpuntengemiddelde op 20 treffers uit 20 ontmoetingen brengt.Onder contract staan bij de Saoedische topclub doet de speler in kwestie nog tot uiterlijk medio 2022.- Saudi Professional League: 15 optredens, 13 doelpunten én 1 assist- King's Cup: 3 optredens, 5 doelpunten én 2 assists- Saudi Super Cup: 1 optreden, 1 doelpunt- AFC Champions League: 1 optreden, 1 doelpunt