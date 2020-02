Doodstraf voor brute verkrachting en moord Hanan

In totaal zijn tien mensen veroordeeld voor hun bijdrage aan de brute en sadistische verkrachting in juni 2019

De rechtbank in Rabat heeft maandag de hoofdverdachte in de Hanan-verkrachtingszaak de doodstraf opgelegd. Een tweede verdachte werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar. De acht andere verdachten kregen elk een gevangenisstraf van vijf jaar opgelegd. Een verdachte, die eerder al op borgtocht werd vrijgelaten, werd niet schuldig bevonden.





De 56-jarige dader had de 34-jarige Hanan in de wijk Mellah in Rabat meermaals op het hoofd geslagen met een hamer en verkracht met een schroevendraaier en een gebroken glazen fles. Na de verkrachting liet de dader haar zwaargewond op straat achter. Hanan overleed 11 juni in het ziekenhuis aan haar verwondingen.





De hoofdverdachte werd schuldig bevonden voor moord, folteringen, vrijheidsberoving gepaard met foltering, geweld, wanordelijk gedrag en drugsgebruik. De andere verdachten werden onder meer veroordeeld wegens het niet helpen van een persoon in gevaar, niet melden van een misdaad, filmen van de daad en het verspreiden van compromitterende beelden zonder toestemming van het slachtoffer.





Een 2-minuten durende video van de brute en sadistische verkrachting werd massaal gedeeld op sociale netwerken en veroorzaakte landelijke opschudding.





Verkrachtingen Tientallen activisten spraken zich tijdens een protest op 19 juli in Rabat uit over de toename van het aantal verkrachtingen in Marokko en de korte straffen voor veroordeelde daders.

De zaak van Hanan doet denken aan de verkrachtingszaak van 'tattoomeisje' Khadija , de Marokkaanse tiener werd gekidnapt en gedurende twee maanden door 12 mannen verkracht, geslagen en getatoeëerd.

Marokko is de afgelopen jaren getuige geweest van meerdere schokkende verkrachtingszaken. Gevallen van seksuele intimidatie en geweld tegen vrouwen komen steeds vaker aan het licht. Volgens een rapport uit 2018 van procureur-generaal Mohamed Abdel Nabawi zijn er in 2017 meer dan 1.600 verkrachtingsgevallen waren gemeld.

