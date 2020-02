Koeweitse pedofiel ontsnapt

Ook zouden de ouders van het minderjarige slachtoffer de klacht hebben ingetrokken.





De verdachte werd begin februari aangehouden nadat het 14-jarige slachtoffer haar ouders vertelde dat de man haar had verkracht in een appartement en haar 3.600 DH betaalde. De man zou het meisje in de kofferbak van zijn auto hebben verstopt om ongemerkt het beveiligde appartementencomplex te betreden.



Omar Ariri, voorzitter van de mensenrechtenvereniging in Marrakech, betreurt het eerdere besluit van de rechtbank en beticht de Koeweitse ambassade in Rabat van fraude en het opzettelijk straffeloos maken van haar staatsburger.

Een woordvoerder van de rechtbank zei vandaag dat er geen partij meer is die over deze kwestie klaagt, nu de ouders van het slachtoffer de klacht hebben ingetrokken. Ariri eist echter dat het onderzoek wordt verdiept vanwege het vermoeden van een internationaal pedofielennetwerk en mensenhandel. Ook dringt Ariri aan op verdieping van de discussie met de ouders van het slachtoffer en onderzoeken of er sprake is geweest van financiële compensatie door de vermeende pedofiel.

Eerder ontstond al ophef nadat de rechtbank in Marrakech de Koeweitse staatsburger op borgtocht vrijliet , die zou daar mee hebben ingestemd nadat de Koeweitse ambassade in Rabat verklaarde garant te staan voor de verdachte. Dinsdag bleek echter dat de verdachte een dag na zijn voorlopige vrijlating het land al had verlaten.