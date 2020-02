Marokko: Steeds meer burgerzaken voortaan online te regelen

Dat meldt regeringsleider Saad Eddine El Othmani. Via de website www.alhalalmadania.ma konden burgers al uiteenlopende zaken regelen zoals overlijdenscertificaten en trouwaktes. Het aanvragen van de geboorteakte is vooral handig voor burgers die niet woonachtig zijn in hun geboorteplaats. Documenten worden vervolgens via aangetekende post verzonden.