UITGELICHT: La Liga én Botola Pro gaan hand in hand, tekenen herenakkoord

Krachten bundelen om op vele vlakken vooruitgang te gaan boeken

Photocredit: FRMF.ma

De LNFP (red. Ligue Nationale de Football Professionel) en La Liga kwamen onlangs tot een akkoord over een samenwerkingstraject voor de lange termijn. Beide voorzitters van die bonden, Saïd Naciri én Javier Tebas, troffen elkaar maandag om vorm te geven aan dit voornemen. Gepoogd wordt om beide competities in de toekomst beter te kunnen gaan 'vermarkten'. Waar de LNFP de Botola Pro en de Botola 2 in haar portefeuille heeft, gaat men met La Liga bouwen aan de weg die die beide competities ook op technisch vlak moet gaan versterken.In het communiqué wat over deze deal verscheen wordt gesproken over verregaande 'improvement' van datamining, audiovisuele aspecten én dus ook commercie en marketing. Een ander belangrijk gegeven hierin is dat La Liga haar partner gaat steunen om de Marokkaanse competitie ook internationaal beter aan de man te krijgen, dit door de televisierechten breder te trekken en ook exclusiever te maken voor gegadigden die de Botola Pro bijvoorbeeld op termijn wereldwijd beschikbaar willen maken.Een laatste punt waar men ook de koppen voor bij elkaar gaat steken is fair-play, in de breedste zin van het begrip. Het tegengaan van matchfixing is hierin een belangrijke pijler, evenals het tegengaan van racisme en discriminatie op de vaderlandse velden.