Korte 'terreurfilm' met Achmed Akkabi is onlinehit

lifestyle 11 feb 18:16

De Nederlandse film Glad IJs, met in de hoofdrol acteur Achmed Akkabi, is in een paar dagen tijd bijna 70.000 keer bekeken.





De film won de ShortsTV Pitch Award op het Nederlands Film Festival. Ook ontving Glad IJs steun van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Regisseur Joosje Duk regisseerde onder anderen de NPO3-webserie #FITGIRLS. Ze bereidt een nieuwe webserie voor de VPRO voor, met Gouden Kalf-winnares Loes Schnepper in de hoofdrol. © ANP 2020 De korte film van regisseur Joosje Duk ging eind vorige week online in première op het internationale filmkanaal Omeleto, dat meer dan een miljoen YouTube-abonnees heeft. Glad IJs gaat over de in Nederland groeiende angst voor aanslagen en de impact daarvan op het dagelijks leven. Wanneer een medewerker van het loket gevonden voorwerpen (Akkabi) op een openbare ijsbaan ineens een jongen met een verdachte rugzak aan de andere kant van de baan ziet zitten, slaan zijn gedachten op hol.De film won de ShortsTV Pitch Award op het Nederlands Film Festival. Ook ontving Glad IJs steun van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Regisseur Joosje Duk regisseerde onder anderen de NPO3-webserie #FITGIRLS. Ze bereidt een nieuwe webserie voor de VPRO voor, met Gouden Kalf-winnares Loes Schnepper in de hoofdrol.