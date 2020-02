VIDEOGOALS: Acheffay deelt behulpzaam mee in monsterzege op Jong Ajax (video)

Aan het programma van speelronde 25 van de Keuken Kampioen Divisie zat wederom een rood/groen randje!

Hicham Acheffay had met Jong FC Utrecht in eigen huis geen kind aan de huidige nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie, de beloftenploeg uit Amsterdam. Met liefst 7-2 werd de formatie van eindverantwoordelijke Mitchell van der Gaag van de mat geveegd, de 19-jarige linksbuiten verzorgde op zijn beurt de 4-0 van de avond (red. '57, 7-2 FT Keuken Kampioen Divisie). Het was zijn vijfde realisatie van dit nog lopende seizoen, het totaal aantal assists blijft tot nog toe hangen op twee stuks.Onder contract staan bij de Domstedelingen doet de speler in kwestie nog tot medio 2022, wél er is een optie voor nog een extra jaar opgenomen in zijn dienstverband in Stadion Galgenwaard.- Keuken Kampioen Divisie: 23 optredens, 5 doelpunten én 2 assistsDe tweede Marokkaanse treffer van de maandagavond viel in Eindhoven. Daar waar De Graafschap-linskbuiten Mohamed Hamdaoui als wisselspeler op het wedstrijdformulier stond, luisterde hij zijn intrede tegen de beloftenploeg van PSV na nog geen vijf minuten op met de bevrijdende 1-1. Voor hem was dit alweer zijn achtste treffer van het seizoen, en dat terwijl hij het tot nader orde moet stellen met een aflopend dienstverband op Stadion De Vijverberg.- Keuken Kampioen Divisie: 23 optredens, 8 doelpunten én 4 assists