VIDEOGOALS: Harroui in de verre hoek tegen ADO, Auassar binnenkant paal (video)

Een ontmoeting die alle kanten opging én pas in de absolute slotfase werd dichtgegooid door jeugdproduct Abdou Harroui.

Als promovendus werkt Sparta Rotterdam tot nog toe een aardige reeks af. De stuntploeg van eindverantwoordelijke Henk Fraser bleef, tegen alle verwachtingen, redelijk in tact nadat men zich middels de play-offs wist op te werken uit de Keuken Kampioen Divisie. Dragende krachten in dat promotieavontuur van toen, lieten zich ook dinsdagavond gelden in het eigen Kasteel. Daar was het in eerste instantie aanvoerder Adil Auassar die de stand gelijk trok (red. '22 1-1, 4-2 FT Eredivisie) tegen Alan Pardew's ADO Den Haag. Ploeggenoot Harroui op zijn beurt verzorgde de bevrijdende 4-2 in een 'clash' die gezien het wedstrijd- en doelpuntenverloop, alle kanten op kon.- Eredivisie: 19 optredens, 2 doelpunten- TOTO KNVB Beker: 2 optredens, zonder productiviteit- Eredivisie: 22 optredens, 3 doelpunten én 7 assists- TOTO KNVB Beker: 1 selectiebeurt, zonder speelminuten