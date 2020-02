Geruchtenmolen: 'Chelsea FC klopt komende zomer weer aan bij Ajax, voor Ziyech'

Het eerdere bericht van ESPN klopt, Chelsea FC zou onlangs tevergeefs hebben aangeklopt bij de Johan Cruijff ArenA voor 'eyecatcher' Hakim Ziyech.

Chelsea FC meldt zich komende zomer weer, bij Ajax

Overall-statistieken Hakim Ziyech (seizoen 2019/2020):

Uitgaande van waar het doorgaans goed ingevoerdeonlangs mee berichtte, lijkt de huidige nummer vier van de Premier League onverrichter zake te zijn teruggekeerd na bij directeur spelersbeleid Marc Overmars te hebben aangeklopt. Zoals het eerdergenoemde medium enkele weken geleden al wist te melden, toonden 'The Blues' zich concreet voor de Marokkaans A-international. Onduidelijk is met welk bedrag men op de proppen kwam voor de 27-jarige middenvelder, dat wordt vooralsnog in het midden gelaten.Bijna teruggekeerd van een kuitblessure die hij tegen Sparta Rotterdam opliep, werk het jeugdproduct van sc Heerenveen een magnifiek seizoen af, in alle aspecten. Met name door zijn verrichtingen in de hoofdmoot van de UEFA Champions League, daar waar diens werkgever strandde, kreeg hij bekijks uit Stamford Bridge. Onder contract staan bij de Amsterdammers doet de speler in kwestie nog tot medio 2022, dit na afgelopen zomer één jaar verlengd te hebben én zijn vertrekclausule uit z'n dienstverband te hebben laten verwijderen.Naar verluidt, zo onderschrijft, keert Chelsea aankomende zomer weer terug bij zijn voormalige groepsgenoot in het miljardenbal. Dit om succes te breien aan de eerdere benaderingspoging tijdens de afgelopen transferwindow.- Eredivisie: 18 optredens, 6 doelpunten én 13 assists- UEFA Champions League (hoofdtoernooi): 6 optredens, 2 doelpunten én 5 assists- UEFA Champions League (kwalificatie): 4 optredens, 3 assists- Johan Cruijff Schaal: 1 optreden, zonder productiviteit