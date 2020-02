Derksen erkent: 'Hebben die Amrabat hier met de grond gelijk gemaakt'

De stijgende lijn qua ontwikkeling die de 23-jarige middenvelder nu doormaakt, verbaasde ook de altijd kritische Johan Derksen.

Veronica Inside

'Feyenoord stuurde 'm weg, Club Brugge stuurde 'm weg'

Overall-statistieken Sofyan Amrabat (seizoen 2019/2020)

Verworden tot absolute van miljoenenaankoop van ACF Fiorentina (red. transfersom van om en nabij de €20 miljoen die men overeenkwam met Hellas Verona), kan Sofyan Amrabat op veel lofzang rekenen. Zo ook uit het Nederlandse voetballandschap waarin zijn persoon tijdens de uitzending van maandagavond vanter sprake kwam. Bij monde van de besnorde en inmiddels bijna stokoude voetbalanalist, kreeg het jeugdproduct van FC Utrecht wat aandacht toebedeeld. Te meer ook vanwege zijn voortreffelijke optreden tegen Juventus, de ploeg die hij met zijn huidige contractclub Hellas Verona op heroïsche wijze met 2-1 terug naar Turijn stuurde.Dat Amrabat zich zo weet te manifesteren in de hoogste voetbalafdeling van Italië, verrast vriend en vijand, zo onderstreept Derksen: ,,Zelfde had ik deze week toen ik zag dat die Amrabat bij Hellas Verona de sterren van de hemel speelt. En die hebben we hier aan tafel met de grond gelijk gemaakt. Feyenoord heeft 'm weggestuurd, Club Brugge heeft 'm weggestuurd én die is pas 23.''Een andere tafelgast, Hans Kraaij Jr. sluit zich aan bij het betoog van Derksen: ,,Bij Brugge speelde ie óf rechtsback, óf in het centrum. Nu speelt hij gewoon verdedigende middenvelder wat z'n beste positie is, én elke week speelt ie goed.''- Serie A: 21 optredens, 1 assist- Jupiler Pro League: 1 optreden, zonder productiviteit- UEFA Champions League (kwalificatie): 2 selectiebeurten, zonder speelminuten