BREAKING: 'Ajax én Chelsea FC bereiken mondeling akkoord over 'eyecatcher' Ziyech'

De kogel lijkt door de kerk, voor een transfersom van om en nabij de €45 miljoen nemen 'The Blues' de Marokkaans A-international over.

Overall-statistieken Hakim Ziyech (seizoen 2019/2020):

- Eredivisie: 18 optredens, 6 doelpunten én 13 assists

- UEFA Champions League (hoofdtoernooi): 6 optredens, 2 doelpunten én 5 assists

- UEFA Champions League (kwalificatie): 4 optredens, 3 assists

- Johan Cruijff Schaal: 1 optreden, zonder productiviteit

Een héél vers primeurtje van de kant van De Telegraaf, bij monde van Ajax-watcher Mike Verweij wordt de eerste voorzet gegeven nadat dinsdagavond in de Britse media een mogelijke zomerse overgang al werd aangekondigd. De equivalent van de krant die in Amsterdam zetelt, The Telegraph kwam met de melding dat Frank Lampard en co. na een tevergeefse poging in de reeds gesloten transfermarkt, komende zomer weer een poging zouden wagen bij directeur spelersbeleid Marc Overmars.Die op handen zijnde poging lijkt dus al te zijn gedaan, met succes. In de afgelopen 24 uur kwam men tot een mondeling akkoord met de formatie die zich momenteel als vierde positioneert in het hoogste niveau van het Verenigd Koninkrijk, de Premier League. Het bedrag wat met deze overgang gemoeid gaat? Zo'n €45 miljoen voor de man die nog tot uiterlijk medio 2022 vastligt in de Johan Cruijff ArenA, dit na afgelopen zomer met één seizoen te hebben verlengd en zijn vertrekclausule uit z'n dienstverband liet verwijderen.Kanttekening bij dit bericht is wel dat het tot nu toe alleen beide clubs zijn die tot elkaar zijn gekomen. Met de hoofdrolspeler, de man die werd gevormd bij sc Heerenveen, lijkt tot nu toe nog een akkoord te zijn bereikt. Wel benadrukt het eerdergenoemde medium dat het enkel Chelsea FC is wat zich heeft gemeld bij lijstaanvoerder van de Eredivisie, van andere concrete gegadigden lijkt nu dus geen sprake.