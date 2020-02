Amerikaanse troepen voeren luchtaanval uit in Syrië

De door de Verenigde Staten geleide troepen die in Syrië tegen Daesh vechten, voerden woensdag een luchtaanval uit boven het dorpje Qamishli, vlakbij de grens met Turkije.

Daarbij kwam een aanhanger van Assad om het leven, volgens het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Het Syrische staatspersbureau SANA meldt dat er ook iemand gewond is geraakt. De luchtaanval vond plaats na een schietpartij bij een controlepost in de Hasakah-regio in het noordoosten van Syrië. De militairen van de internationale coalitie melden dat zij reageerden nadat ze zelf onder vuur werden genomen door "onbekende aanvallers". De situatie de-escaleerde en daarna keerde de patrouille terug naar de basis, aldus de Amerikanen.In de verklaring van de door de VS geleide internationale coalitie werd geen luchtaanval genoemd. Eerder meldden Syrische en Turkse media dat er ook iemand gedood zou zijn bij de schietpartij bij de controlepost.