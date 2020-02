Weer dreigende taal Erdogan over Syrië

Als er nog één Turkse militair gewond raakt in Noord-Syrië, zal Turkije waar dan ook in het gebied Syrische regeringstroepen aanvallen. Dat dreigement kwam woensdag van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

Het Turkse staatshoofd beschuldigde daarbij Russische troepen van het veroorzaken van een "bloedbad' in de regio Idlib. De spanningen tussen Turkije en Syrië zijn afgelopen week opgelaaid nadat over en weer beschietingen hadden plaatsgevonden. Al zeker dertien Turkse militairen zijn omgekomen door aanvallen van het Syrische leger en bevriende milities. Overleg tussen Turkije en Rusland, dat de Syrische regering steunt, liep maandag nergens op uit.Erdogan liet woensdag in Ankara weten dat zijn land vastbesloten is de Syrische regeringstroepen uit bepaalde delen van de regio Idlib te verjagen. "We doen dit wat er ook voor nodig is, via de lucht of de grond."