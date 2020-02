Kamer debatteert snel over 'Marokkanen-proces' Wilders

De Tweede Kamer gaat toch nog voor de volgende zitting van het strafproces tegen PVV-leider Geert Wilders debatteren over de rechtszaak. Volgens Wilders geven nieuwe "schokkende onthullingen" hier aanleiding toe.

Zo zou zijn vervolging in de ministerraad zijn besproken. Hij kreeg uiteindelijk een meerderheid achter zijn verzoek, nadat hij eerder één stem tekort kwam. De VVD besloot het verzoek toch te steunen.Partijen maken zich zorgen over de gang van zaken rond het proces. Er lijkt wel sprake van normvervaging bij het Openbaar Ministerie, verklaarde Michiel van Nispen van de SP.De volgende zitting van het beroep in de zaak tegen Wilders is op 23 maart.