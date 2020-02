Turkse supermarkt reageert op Marokkaanse handelsminister

De Turkse retailer BIM beweert vooral Marokkaanse producten te verkopen en zo'n 3.000 Marokkanen van werk te voorzien

Birlesik Magazalar (BIM) reageert daarmee op de verklaring van handelsminister Moulay Hafid Elalamy over de negatieve gevolgen voor kleine Marokkaanse buurtwinkels door de opkomst van de Turkse prijsvechter. Elalamy beweerde dat wekelijks zo'n 60 winkels de deuren moeten sluiten in wijken waar de Turkse onderneming een filiaal opent.





De handelsminister heeft de Turkse onderneming gevraagd het aandeel lokale producten te verhogen naar minstens 50% van het assortiment of anders de deuren te sluiten.





"Slecht 15% van onze producten komen uit Turkije. De overige 85% wordt gekocht van lokale producenten", zei Haluk Dortluoglu, financieel directeur van het bedrijf tegen persbureau Reuters. "We hebben de aankopen van lokale producten in Marokko in de loop van de tijd verhoogd en zullen dat blijven doen."





BIM heeft ongeveer 3.000 werknemers in Marokko, voornamelijk Marokkanen. De ruim 500 Turkse winkels in Marokko vertegenwoordigen slechts 5% van de totale omzet van het internationale bedrijf. BIM boekte in de eerste 3 kwartalen van 2019 een omzet van 29,7 miljard lire ($4,93 miljard), meldt Reuters.



De verklaringen van Elalamy komen te midden van onderhandelingen met Turkije over de ​​vrijhandelsovereenkomst (FTA). Marokko wil de FTA uit 2006 herzien vanwege een "onevenwicht in de handelsbalans". De Turkse handelsminister Ruhsar Pekcan bezocht 15 januari Marokko om vervolgstappen te bespreken.

De twee topfunctionarissen spraken af na 15 dagen weer samen te komen om een ​​besluit te nemen over de FTA. Die deadline is onlangs verstreken

