Voormalig A-international Ouaddou sluit zich aan bij de Algerijnse voetbalbond FAF

Om zijn UEFA Pro trainersdiploma in de wacht te slepen, krijgt de inmiddels 41-jarige Abdeslam Ouaddou een stageplaats toebedeeld op Algerijnse gronden.

Ouaddou oude bekende van de trainer die 'Les Verts' de Afrika Cup van 2019 bracht

Tegen alle verwachtingen in maakte de Algerijnse voetbalbond FAF dinsdagavond via de officiele kanalen bekend de technische staf van de hoofdmacht te hebben versterkt met voetbalpensionado Ouaddou. De man die in z'n actieve spelerscarrière de kleuren verdedigde van onder andere AS Nancy, Fulham, Olympiakos Piraeus én het Qatarese Al-Duhail SC is druk in de weer om z'n trainerspapiertjes te bemachtigen. In de lijn hiervan, om zich te verzekeren van UEFA Pro-licentie, gaat de voormalig centrumverdediger tot nader orde stage lopen bij de eindverantwoordelijke van 'Les Verts'.Djamel Belmadi, de bondscoach die de huidige nummer 35 van de FIFA Ranking afgelopen zomer naar de Afrika Cup-titel liet grijpen, is geen onbekende van Ouaddou. Beiden troffen elkaar gedurende hun dienstverband bij Valenciennes FC, de formatie die al geruime tijd terug te vinden is in de Ligue 2.Debuteren voor #TeamMarokko deed hij overigens in 2001, onder toenmalig bondscoach Humberto Coelho (red. 0-0 FT bij Egypte, WK-kwalificatie in Caïro). Sinds die tijd bouwde de voormalig trainer van de beloften van AS Nancy een respectabel aantal caps op van liefst 68, hierin goed voor twee treffers.