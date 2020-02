Ansar al-Islam leider Mullah Krekar uitgeleverd aan Italië

Noorwegen gaat Najmuddin Faraj Ahmad, de oprichter van de extremistische Koerdische beweging Ansar al-Islam, uitleveren aan Italië.

De 63-jarige man die beter bekend is als Mullah Krekar, zou terroristische aanslagen in Europa en het Midden-Oosten hebben gepland. In 2015 zeiden Italiaanse autoriteiten dat minstens vijftien verdachte leden van de terreurgroep, waaronder Krekar, in zes Europese landen waren gearresteerd op verdenking van het plannen van aanslagen. De groep terroristen zou onder meer plannen hebben gesmeed om Noorse diplomaten te ontvoeren, (zelfmoord)aanslagen te plegen in Europa en strijders te werven voor de oorlog in Syrië en Irak.Italië heeft om uitlevering van Krekar gevraagd, nadat hij vorig jaar door de Italiaanse rechtbank was veroordeeld voor terreur en 12 jaar gevangenisstraf opgelegd kreeg. De Noorse rechtbank ging hier woensdag mee akkoord.Krekar werd in september 2002 op doorreis in Nederland aangehouden op verzoek van Jordanië. Die uitleveringsprocedure werd toen afgeblazen, omdat Jordanië relevante informatie over het onderzoek niet over wilde dragen. Krekar werd daarom begin 2003 op een vliegtuig gezet naar Noorwegen waar hij in 1991 als Koerdisch vluchteling was neergestreken.