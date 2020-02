Goed nieuws voor Achraf Hakimi! De Marokkaanse international is gistermiddag vader geworden

Dat meldt de Spaanse nieuwsdienst Hola. Hakimi deelde het nieuws op zijn Instagram.









Hiba Abouk, de Spaans-Franse actrice van Tunesische afkomst, is dinsdag in het Ruber ziekenhuis in Madrid bevallen van een gezond jongetje.

