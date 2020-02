Abbas bereidt om vredesbesprekingen met ex-premier Israël te hervatten

buitenland 12 feb 16:41

Het Amerikaanse vredesplan 'Deal of the Century' brengt noch vrede noch stabiliteit in het Midden-Oosten



"Ik ben er helemaal klaar voor om de onderhandelingen te hervatten, mijnheer Olmert, onder de mantel van het internationale kwartet, en niet op basis van het annexatieplan om nederzettingen te legaliseren en tweestatenoplossing te vernietigen", zei Abbas. Olmert zei op zijn beurt dat Abbas een man van vrede is; "Hij is tegen terreur. En daarom is hij de enige gesprekspartner".

Olmert onthield zich echter van kritiek op het onevenwichtige plan van Trump , dat zelfs niet eens lijkt te voldoen aan de meest basale Palestijnse wensen voor alomvattende vrede met Israël, inclusief het recht op terugkeer voor Palestijnse vluchtelingen die als gevolg van het conflict uit hun huizen werden gedwongen.

Olmert hield als Israëlische premier in 2008 een reeks vredesbesprekingen met Abbas. De gesprekken werden echter afgebroken na juridische problemen voor Olmert en een Israëlische militaire operatie in de Gazastrook. © MAROKKO.NL 2020 De Palestijnse president Mahboud Abbas is bereid te praten met de voormalige Israëlische premier Ehud Olmert en de vredesbesprekingen te hervatten waar deze tien jaar geleden zijn gestopt. Dat zei Abbas dinsdagavond tijdens een gezamenlijke persconferentie met Olmert na een bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad in New York.