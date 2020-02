Taroudant: Man 4 jaar lang vastgeketend door broer (video)

De verdachte heeft naar verluidt zijn 20-jarige verstandelijk gehandicapte broertje vier jaar lang vastgeketend naast zijn woning.

Een bouwvakker stuitte op de geboeide jongeman en schakelde de autoriteiten en een mensenrechtenvereniging in Agadir in. Het voorval deed zich voor in Al-Barir in Sidi Al-Taher, provincie Taroudant. Omwonenden deelden beelden van de plek waar de jongeman vier jaar lang onder 'huisarrest' verkeerde. Het slachtoffer was met ijzeren kettingen vastgebonden en gedroeg zich agressief.









Het slachtoffer is voor medische behandeling overgebracht naar het Al-Mokhtar Soussi-ziekenhuis in Taroudant. De gendarmerie heeft de broer aangehouden.





De verdachte beweert zijn broertje te hebben vastgebonden omdat hij niet wist wat hij met hem aanmoest. De man had naar eigen zeggen meerdere artsen geraadpleegd op zoek naar medicijnen om zijn broertje te behandelen maar werd van het kastje naar de muur gestuurd.

