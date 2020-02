VIDEOGOAL: DFCO Dijon's Chouiar doet het, tegen Paris Saint-Germain (video)

Voor de tweede keer dit seizoen treft de 21-jarige linksbuiten doel tegen het nog altijd kapitaalkrachtige Paris Saint-Germain.

Chouiar's 1-1 tegen Paris Saint-Germain ('13, 1-4 LT Coupe de France):

Overall-statistieken Mounir Chouiar (seizoen 2019/2020):

Begeerd door de eindverantwoordelijke bij de Marokkaanse voetbalbond FRMF, Vahid Halilhodžić, liet Mounir Chouiar zich woensdagavond wederom gelden voor zijn formatie. Nog maar net contractspeler van Ligue 1-formatie DFCO Dijon viel de vleugelspits tot nu toe al goed op, zo goed zelfs dat de speler in kwestie bekijks trek uit zowel La Liga als de Premier League. Niet zo heel lang geleden berichttedat het jeugdproduct van RC Lens tot serieuze versterking werd geclassificeerd door 'The Blues'. Chelsea FC, de formatie die vandaag tot een mondeling akkoord zou zijn gekomen over Ziyech, stuurde stelselmatig haar scouts aan om Chouiar te bekijken.Echter blijft de rechtspoot tot op heden contractspeler van 'DFCO', tot uiterlijk medio 2022 met de optie voor nog een extra jaar.- Ligue 1: 18 optredens, 2 doelpunten- Ligue 2: 4 optredens, 2 doelpunten én 1 assist- Coupe de France: 3 optredens, 2 doelpunten én 1 assist- Coupe de la Ligue: 1 optreden, zonder productiviteit