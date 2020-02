VIDEOGOAL: Idrissi ongenaakbaar tegen NAC Breda, met tevergeefse wereldgoal (video)

Twee keer op rij benoemd tot 'Speler van de Maand' van de Eredivisie, laat Oussama Idrissi ze ook in de TOTO KNVB Beker niet koud!

Idrissi's 1-2 tegen NAC Breda ('65, 1-3 FT TOTO KNVB Beker)

Overall-statistieken Oussama Idrissi (seizoen 2019/2020):

Photocredit: (@FOXSportsnl) Twitter

De nog maar 23-jarige vleugelspits zit halverwege het seizoen maar bouwt nu al aan een ongekend doelpuntenmoyenne. In competitieverband 'bijna topscorer', laat de Marokkaans A-international zich ook in de TOTO KNVB Beker gelden. Zo ook woensdagavond wanneer de Alkmaarders NAC Breda ontvangen in de kwartfinale van het hoogste bekertoernooi van Nederland. Daar nam het jeugdproduct van Feyenoord de tóch wel bevrijdende 1-2 voor zijn rekening.In het AFAS Stadion heeft de huidige nummer twee van de Eredivisie Idrissi nog tot uiterlijk medio 2022 onder contract staan.- Eredivisie: 21 optredens, 12 doelpunten én 3 assists- UEFA Europa League (hoofdtoernooi): 6 optredens, 2 doelpunten én 2 assists- UEFA Europa League (kwalificatie): 6 optredens, 1 doelpunt én 3 assists- TOTO KNVB Beker: 3 optredens, 1 doelpunt