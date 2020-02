Macron verdedigt tiener die wordt bedreigd om islamkritiek

De Franse president Emmanuel Macron heeft het opgenomen voor een tiener die na een tirade over de islam politiebescherming nodig heeft. Macron zei dat het recht op godslastering is vastgelegd in de grondwet.

De rel rond de 16-jarige Mila houdt de gemoederen in Frankrijk flink bezig. Het meisje trok in een video op Instagram fel van leer tegen de islam. Ze zei onder meer dat er alleen "haat" in de Koran staat. Ze kreeg daarna doodsbedreigingen en kon niet meer naar haar school in het zuidoosten van Frankrijk."We zijn vergeten dat Mila een adolescent is", zei Macron in de krant Le Dauphiné Libéré. "We zijn haar bescherming verschuldigd op school en in haar dagelijks leven." Hij stelde ook dat de wet duidelijk is en dat mensen het recht hebben de spot te drijven met godsdiensten.