Ten Hag: mooi voor Ziyech, mooi voor Ajax

Trainer Erik ten Hag is niet verbaasd als Hakim Ziyech volgend seizoen voor Chelsea speelt. "Als het straks echt definitief wordt, dan is dat fijn voor Ajax en fijn voor Ziyech", zei hij na de bekerzege op Vitesse (0-3).

© ANP 2020

"Dan is het een heel mooie transfer die hij ook verdiend heeft. ". "We weten naar wat voor clubs Hakim wil, dan kan je het een keer verwachten dat zo'n club een keer langs komt. Het is een bonus dat hij nog bij ons speelt. Eigenlijk had ik wel verwacht dat hij eerder zou vertrekken."Chelsea wilde Ziyech het liefst vorige maand al inlijven, maar lijkt nu komende zomer voor een bedrag van zo'n 45 miljoen euro aan het langste eind te trekken. "Ik ben blij dat we er vorige maand in zijn geslaagd al onze spelers bij Ajax te houden. We hebben ze allemaal nodig om prijzen te winnen", zei Ten Hag.