Meknes: Moeder slaat 5-jarige dochter dood

Een 5-jarig meisje is dinsdag overleden nadat ze door haar moeder werd geslagen

Het meisje werd onwel en werd voor behandeling overgebracht naar de eerste hulp van het Mohammed V-ziekenhuis in Meknes waar ze even later aan haar verwondingen overleed, meldt nieuwsdienst Al3omk.





Het incident gebeurde in haar ouderlijk huis in de wijk Al-Raha in Meknes. Nog voordat het meisje overleed werd de moeder na aankomst in het ziekenhuis al gearresteerd. De politie is een onderzoek gestart en op het stoffelijk overschot wordt sectie verricht.

