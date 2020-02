Marokkaanse diaspora stuurde in 2019 meer dan 64 miljard DH naar Marokko

Marokkanen die woonachtig zijn in het buitenland maakten in 2019 grofweg 64 miljard DH over naar Marokko

Dat is 1 miljard meer dan het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van geldwisselkantoren in Marokko. In 2015 bedroegen de overmakingen slechts 60 miljard DH, het laagst in de afgelopen tien jaar.





Het aantal Marokkanen dat buiten Marokko woont bedraagt ​​ongeveer 5 miljoen, waarvan het grootste deel woonachtig is in Europa. Ongeveer 42% maakt geld over aan naasten in Marokko.





Marokkaanse diaspora onderhouden nauwe relaties met vrienden en familie in het vaderland. De overdrachten worden hoofdzakelijk verstuurd naar familieleden die in Marokko wonen. Ouders staan bovenaan, gevolgd door echtgenoot of echtgenote, en vervolgens andere naasten. De financiële overdrachten zijn voor grote groepen gezinnen een belangrijke hulpbron.







