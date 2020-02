UITGELICHT: AFC Ajax bevestigt, Ziyech verkast komende zomer naar Chelsea FC

Waar rook is, is vuur en waar geruchten zijn, daar is meestal ook waarheid.

Ziyech speelt sinds 2016 voor Ajax. In 160 wedstrijden maakte hij 49 doelpunten en gaf hij talloze assists. De afgelopen jaren werd vaak gespeculeerd over een vertrek van de Marokkaanse international. Transfers naar onder meer AS Roma en Sevilla gingen echter niet door.

Chelsea wilde Ziyech het liefste afgelopen maand al overnemen, maar Ajax weigerde mee te werken aan een vertrek tijdens het seizoen. Na vier seizoenen verhuist de aanvallende middenvelder in de zomer alsnog van Amsterdam naar Londen.

De spreekwoordelijke kogel is door de kerk, Hakim Ziyech ontdoet zich komende zomer van de Eredivisie. In navolging op de breed gedeelde primeur van de kant van De Telegraaf, maakte dienst contractclub donderdagmiddag via de officiele kanalen bekend overeenstemming te hebben bereikt met Chelsea FC. De voormalige groepsgenoot in de hoofdmoot van de UEFA Champions League, daar waar de Amsterdammers het aflegden tegen Valencia CF, betaalt maximaal €44 miljoen voor de Marokkaans A-international. Het startbedrag is nu nog gesteld op €40 miljoen, waar het dus kan oplopen naar de eerdergenoemde transfersom.In het midden wordt nog gelaten voor hoe lang de balvirtuoos wordt vastgelegd door 'The Blues', een persoonlijk akkoord met het jeugdproduct van sc Heerenveen is er overigens nog niet. Alleen wordt wél opgetekend dat men niet huiverig is voor de mogelijke slagingskans hiervan.Met deze overgang breekt de aanvallend ingestelde middenvelder tevens een niet zo heel oud transferrecord. Na collega-internationals Medhi Benatia én Sofiane Boufal is Ziyech nu dus de duurst verhandelde Marokkaans A-international ooit. Laatstgenoemde krachten werden voor respectievelijk €26 miljoen (red. overgang van AS Roma naar Bayern München, zomer 2014) én ruim €19 miljoen (red. overgang van LOSC Lille naar Southampton FC, zomer 2016) losgeweekt bij hun voormalige werkgevers.