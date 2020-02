VIDEOGOAL: El Allouchi geeft NAC Breda de opening, bij AZ Alkmaar (video)

sport 13 feb 14:24

Het was de 25-jarige middenvelder die NAC Breda in het zadel hielp tegen een AZ Alkmaar wat dit seizoen tot nog toe in alle opzichten overtrof.





El Allouchi's 0-1 bij AZ Alkmaar ('35, 1-3 FT TOTO KNVB Beker):





Overall-statistieken Mounir El Allouchi (seizoen 2019/2020):

- Keuken Kampioen Divisie: 23 optredens, 3 doelpunten én 6 assists

- TOTO KNVB Beker: 4 optredens, 1 doelpunt



Photocredit: (@FOXSportsnl) © Redactie 2020 Geboren worden deed Mounir El Allouchi in Roosendaal, z'n technische bagage kreeg hij in en nabij het Rat Verlegh Stadion. Woensdagavond deed het jeugdproduct van NAC Breda datgene waar hij normaal gesproken juist niet zo om bekend staat: scoren!. In een volgepakt AFAS Stadion had de Keuken Kampioen Divisie-formatie geen kind aan AZ Alkmaar, de huidige nummer twee van de Eredivisie werd uiteindelijk met 1-3 drooggelegd. De man die nog tot uiterlijk medio 2021 onder contract staat bij de Bredenaren nam de bevrijdende openingsgoal voor zijn rekening (red. '35, 1-3 FT TOTO KNVB Beker).- Keuken Kampioen Divisie: 23 optredens, 3 doelpunten én 6 assists- TOTO KNVB Beker: 4 optredens, 1 doelpunt