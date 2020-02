Tweede coronadode buiten China

Massa-quarantaine buiten China

Ruim 10.000 inwoners van het Son Loi-district in Vietnam, vlak bij hoofdstad Hanoi, moeten vanaf donderdag in quarantaine vanwege het coronavirus. In het gebied zijn zes besmettingsgevallen ontdekt, laten de lokale autoriteiten weten. Son Loi bestaat uit meerdere kleine dorpen. De inwoners mogen het gebied voor onbepaalde tijd niet meer in of uit.





De Vietnamese autoriteiten hebben controleposten opgezet. Ook zijn voertuigen in Son Loi bespoten met een bepaald middel, dat verdere besmetting moet voorkomen. De mensen in Son Loi worden voorzien van hun dagelijkse benodigdheden, zoals eten en drinken.





In totaal zijn in Vietnam zestien besmettingsgevallen van het nieuwe coronavirus bekend. Het land heeft eerder alle vluchten van en naar China opgeschort.





Het epicentrum van het virus ligt in de Chinese provincie Hubei. Daar stierven sinds de uitbraak al ruim 1350 mensen. In heel China zijn volgens de autoriteiten bijna 60.000 besmettingsgevallen bekend.