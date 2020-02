Ten Hag is al blij dat Ziyech nu nog bij Ajax speelt

Trainer Erik ten Hag haalde even zijn schouders op toen hij na de bekerzege van zijn Ajax op Vitesse (3-0) werd geconfronteerd met het naderende vertrek van Hakim Ziyech naar Chelsea.

"Ik ben al blij dat hij nu nog bij ons speelt", zei hij. "En dat geldt niet alleen voor hem, maar voor meer van onze spelers. Zij zijn nog niet klaar bij ons en willen meer winnen."





"Het is de laatste maanden steeds hetzelfde", zei Ten Hag. "Dan gaat Donny van de Beek naar Real Madrid en dan zou Barcelona onze Tadic willen. En zo kan ik er nog wel wat meer namen noemen. Het is mooi dat we afgelopen maand iedereen aan boord hebben gehouden, ondanks veel interesse. Want we zijn nog niet klaar samen."





Ten Hag is niet verbaasd dat Chelsea bij Ziyech is uitgekomen. Hij wilde niet bevestigen dat Ajax nagenoeg akkoord is met een transfersom van 45 miljoen euro. "Of ik dat een juiste prijs zou vinden? Wat moet ik daar nu over zeggen. Hakim is kieskeurig maar Chelsea is een heel mooie club."





Invaller

De 26-jarige Ziyech vierde tegen Vitesse als invaller zijn rentree, na een kuitblessure. Hij wilde na afloop niet over zijn aanstaande transfer reppen. De smaakmaker van Ajax verborg zijn hoofd in een capuchon en wandelde snel richting de spelersbus. De aanvallende middenvelder vertelde dus ook niet of hij zelf al akkoord is met Chelsea. Zolang dat niet het geval is kunnen andere geïnteresseerde clubs zich nog in de strijd om de gewilde middenvelder mengen.





De supporters van Ajax zullen Ziyech missen. Na een moeizame start hebben ze de spelmaker in hun armen gesloten. De international van Marokko werd ook in het GelreDome luid toegezongen toen hij mocht invallen. Net als Daley Blind, die weer helemaal hersteld is van een ontstoken hartspier.





Champions League

Ajax, vorig seizoen verliezend halve finalist in de Champions League, betaalt tol voor een succesvol anderhalf jaar. Na Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Lasse Schöne is nu Ziyech op weg naar de uitgang. Wie is de volgende? Van de Beek, André Onana, Nicolas Tagliafico, David Neres en Sergiño Dest hebben de clubs ook voor het uitkiezen.





Ten Hag is niet bang dat de vele transferperikelen de komende weken nadelig voor zijn ploeg gaan uitpakken. "Natuurlijk zijn er jongens buiten de wedstrijden en trainingen om met andere dingen bezig", zei hij. "Maar ik heb nog steeds het gevoel dat ze samen nog wat willen winnen. Ajax had lang niets gewonnen, maar vorig seizoen pakten we de landstitel en de beker. We hebben dit seizoen de Johan Cruijff Schaal gewonnen en strijden nog op drie fronten", doelde hij op de landstitel en winst van de KNVB-beker en Europa League.





