FlixBus voegt Marokko toe aan bestemmingenlijst

Busbedrijf FlixBus breidt verder uit en voegt Marokko toe aan bestemmingenlijst. Er kunnen binnenkort ritten worden geboekt van diverse Franse steden naar negen bestemmingen in Marokko.

Het FlixBus-platform biedt nu de eerste rechtstreekse verbindingen tussen Frankrijk en Marokko, via Tanger, die op 18 februari 2020 van start gaan. De verbindingen worden geëxploiteerd en verzorgd door lokale partner CTM.





FlixBus biedt rechtstreekse verbindingen tussen 27 Franse en 9 Marokkaanse steden; Tanger, Kenitra, Rabat, Casablanca, Marrakech, Sidi Kassem, Meknes, Fez en Taza. Het aanbod en de frequentie van de verbindingen zullen in het hoofdseizoen worden verhoogd.





De langeafstandsvervoerder, die eerder rivaal Eurolines overnam, wil daarnaast op binnenlandse trajecten in het Verenigd Koninkrijk en Portugal gaan rijden. Door de uitbreidingen timmert FlixBus op vier continenten aan de weg, benadrukt het bedrijf zelf. In 2018 werd een gang naar de Verenigde Staten gemaakt en vorig jaar ging het bedrijf naar Turkije. FlixBus is al bezig met het zoeken naar nieuwe markten in Zuid-Amerika en Azië, maar hierover kan nog niets concreets worden gemeld.